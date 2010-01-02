Fenerbahçeli golcü Semih Şentürk, kulübün tek taraflı sözleşme uzatmasına itiraz ettiğini doğrularken, "Ayrılmak istediğim için değil, hak kaybına uğramamak için başvurdum" dedi.



Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, kulübünün sözleşmesindeki opsiyonu kullanmak için tek taraflı olarak Futbol Federasyonu'na başvurduğunu belirterek, ''Ben de herhangi bir hak kaybına uğramamak için, hukuken yapmak zorunda olduğum başvuruyu federasyona yaptım'' dedi.



Semih, kendi internet sitesinden, ''Ben Fenerbahçeli Semih'im'' başlığıyla yaptığı açıklamada, ''Ben Fenerbahçeli Semih olarak doğdum. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Fenerbahçeli Semih olarak futbolun içinde kalmak en büyük hayalim. Bugüne kadarki sözleşmelerimde hiçbir zaman problem yaratmadım. Ancak aynı zamanda profesyonel bir futbolcuyum. Ailemin ve çocuğumun geleceğini düşünmek durumundayım. Fenerbahçe Kulübü sözleşmedeki opsiyonu tek taraflı olarak, bana hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve görüşümü almaksızın federasyona bildirmiştir. Ben de herhangi bir hak kaybına uğramamak için, hukuken yapmak zorunda olduğum başvuruyu federasyona yaptım. Bu işlemi profesyonel bir futbolcu olarak yapmam en doğal hakkım. Ancak bu tablo, asla Fenerbahçeyi sildiğim veya gitmek istediğim anlamına gelmemeli. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı benim de başkanım ve yönetimimdir. Zamanı geldiğinde oturup anlaşırız ve gerektiğinde ben Fenerbahçe'de kalırım'' dedi.



Semih Şentürk, konunun basın tarafından farklı yansıtıldığını savunarak, ''Basında bu konu para meselesi gibi yansıtılmıştır. Bu konunun para olmadığını özellikle belirtmek isterim. Benim Fenerbahçeliliğim konusunda şüphe duyulmasına ilişkin yazıları esefle karşılıyorum. Konu para olsaydı eğer, Turkcell Süper Lig'inde gol kralı olup, ardından 2008 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğim performanstan ötürü gelen birçok teklifi değerlendirmeye alırdım. Şunu herkes bilmelidir ki, buradaki tek mesele kulübümün bana herhangi bir bildirimde bulunmaksızın federasyona başvurması ve benim hak kaybına uğrayacak olmamdır. Bu hak kaybına uğramamak için federasyona bu başvuruyu yapmak zorundaydım'' diye konuştu.



Semih, problemin ilerleyen günlerde iyi bir şekilde çözüleceğine inandığını belirtti.