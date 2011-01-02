-BEN ELİEZER'DEN HÜKÜMETTEN ÇEKİLME TEHDİDİ TEL AVİV (A.A) - 02.01.2011 - İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer, Filistinliler ile barış görüşmelerinde bir ilerleme olmazsa, İşçi Partisi'nin hükümetten çekilebileceği uyarısında bulundu. Ben Eliezer, İşçi Partili bakanların toplantısında yaptığı açıklamada, herhangi bir ültimatom verme gibi bir niyetinin olmadığını, ancak barış sürecinde kendilerini memnun edecek bir gelişme olmaması halinde, İşçi Partisi olarak Nisan ayında koalisyondan ayrılabileceklerini söyledi. Toplantıda, partinin lideri ve Savunma Bakanı Ehud Barak hakkında da eleştiriler yapıldı. İşçi Partili bakanlardan Avişay Braverman, Barak'a yönelik olarak "Amerikalılar için bir arabulucu olarak hizmet etmek üzere çizdiğiniz hatalı strateji başarısızlıkla sona erdi" derken, sadece barış sürecinin yok olmakla kalmayıp güvenlik konusunda da darbe aldıklarını ifade etti. Braverman, Barak'ın İşçi Partisi'nin kongresini biran önce toplayıp Netanyahu'ya, "Ya Filistinliler ile doğrudan görüşmelerin başlatılmasını ya da İşçi Partisi'nin koalisyondan çekileceğini belirten bir ültimatom yayımlamasını" istedi. Braverman, artık ayağa kalkıp net bir açıklama yapmanın zamanının geldiğini belirterek, Netanyahu'nun başkanlığı altındaki hükümetin aşırı sağcı bir iktidar haline geldiğini, izledikleri stratejinin de İsrail'in dünya ülkelerinden izole edilmesine yol açtığını kaydetti. İşçi Partili bakanlardan İzak Herzog da halihazırdaki krizi "siyasi yıkım süreci" olarak adlandırdı. "Netanyahu, hükümetinin tehlike altında olduğunu anlamalıdır" diye konuşan Herzog, İşçi Partisi kongresinin toplanmasına yönelik çabaların sürmesini talep etti. -ABD TARAFI: "ARTIK UMUDUMUZU YİTİRDİK- Öte yandan, Haaretz gazetesi de ABD'nin, Savunma Bakanı Ehud Barak'tan şikayetçi olduğunu ve Amerikalı yetkililerin "Barak'ın kendilerini aldattığını düşündüklerini" yazdı. Haaretz'in haberinde, üst düzey danışmanlara dayanılarak, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile ABD Başkanı Barack Obama'nın, Barak'ın, yaklaşık 1,5 yıldır Filistinliler ile bir barış anlaşması konusunda Netanyahu'yu ikna edebileceği yolundaki söylemleriyle, kendilerini yanılttığını düşündükleri belirtildi. Haberde, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İsrailli yetkili, Amerikalı üst düzey yetkililerle bir saati aşkın toplantı yaptığını, bu toplantıda Beyaz Saray ve Clinton'un Barak hakkındaki hayal kırığının ayrıntılarıyla aktarıldığını ifade etti. İsrailli yetkili, kendisine, "Biz 1,5 yıldır, tüm yatırımızı onun üzerine yaptık. Bütün ABD yönetimi, Filistinliler ile bir barış anlaşması yolunda Netanyahu'yu yönlendireceğini söyleyen Barak'a güvendi. Ama O (Barak) bizi yanılttı, oyaladı durdu" denildiğini anlattı. İsrailli yetkili, Amerikalı yetkilinin kendisine "Bu koalisyona olan umudumuzu yitirdik. Artık hiçbir beklentimiz yok" dediğini de dile getirdi. Washington'un, İsrail ile Filistinliler arasında barış sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik çabalarının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı belirtilirken, beklentilerinse çok düşük olduğuna dikkat çekiliyor.