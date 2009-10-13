Ben Eliezer, Türkiye'ye karşı alınan tavırdan rahatsız

Türkiye ile İsrail arasındaki tatbikat krizi yapılan her yeni açıklamayla büyüyüp küçülürken, İsrail'den son olarak iki yatıştırıcı açıklama geldi. İsrail Altyapı Bakanı Benyamin Ben Eliezer, İsrail'in tatbikat krizi nedeniyle Türkiye'ye karşı aldığı tavırdan rahatsız olduğunu açıkladı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, dün İsrail kabinesinin haftalık toplantısında söz alan Ben Eliezer, "İsrail liderliğinin Türkiye'ye karşı aldığı tutumdan rahatsızım. Türkiye ile aramızda önemli ve stratejik çıkarlar söz konusu. Bu karamsar yaklaşımların devam etmemesi için azami duyarlılık göstermeliyiz" diye konuştu.

İsrail'de BBC'nin model alınmasıyla kurulan İsrail Yayın Kurumu IBA da, üst düzey İsrailli diplomatik kaynakların Türkiye ile iyi ilişkileri yeniden tesis etmenin İsrail'in çıkarına olduğuna inandığını duyurdu.

IBA Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, İsrailli yetkililerin Kudüs'te kapalı kapılar ardında Türkiye ile ilişkileri tartıştığı belirtilerek, "Yetkililer, Avrupa ve AB aracılığıyla Ankara'ya bir mesaj göndererek, İsrail'in bölgede önemli bir oyuncu olduğunu ve NATO ittifakının İsrail'in güvenlik sorunlarını görmezden gelemeyeceğini anlatmanın yolunu arıyor" denildi.

Barak da uyarıda bulunmuştu

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da dün, "Türkiye ile ilişkilere daha fazla zarar verilmemesi" uyarısında bulunarak, "Türkiye ile İsrail ilişkileri stratejiktir" demişti.

İsrail Savunma Bakanı, "Tüm iniş çıkışlarına rağmen, Türkiye bölgede merkezi bir figür olmayı sürdürüyor. Türkiye'ye karşı fazla eleştirici olmamak gerekir" diye konumuştu.