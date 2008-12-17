T24 LogoT24 Logo
Spor

'Ben değil, sistem değişti"

Arda Turan, son haftalarda formsuz olduğu gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

17 Aralık 2008 02:00


Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan, son haftalarda formsuz olduğu gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Yapılan yorumların kendisini yıpratamayacağını, yine bunlara üzüldüğünü belirten 21 yaşındaki futbolcu, “Herkes düşüşte olduğumu söylüyor. Halbuki ben her zamanki Arda’yım. Değişense sistem. 3-5-2’ye döndüğümüzü, sorumluluğumun iki kat arttığını, hem hücuma hem de defansa yardım ettiğimi görmüyorlar mı?” diye konuştu.

Derbiyi de kazanırız...’

Takımdaki uyumun mükemmel seviyede olduğunu, son 3 haftadaki çıkışa herkesin katkı yaptığının altını özellikle çizen Arda, sözlerine şöyle devam etti: “Yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Başta hocamız Skibbe olmak üzere, tüm takımın birbiriyle uyumu çok iyi. Şimdi tek düşüncemiz Beşiktaş maçı. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Onların da desteğiyle bu derbiyi kazanır, yeni yıla kafamız rahat ve moralli gireriz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24