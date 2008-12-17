'Ben değil, sistem değişti"



Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan, son haftalarda formsuz olduğu gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.



Yapılan yorumların kendisini yıpratamayacağını, yine bunlara üzüldüğünü belirten 21 yaşındaki futbolcu, “Herkes düşüşte olduğumu söylüyor. Halbuki ben her zamanki Arda’yım. Değişense sistem. 3-5-2’ye döndüğümüzü, sorumluluğumun iki kat arttığını, hem hücuma hem de defansa yardım ettiğimi görmüyorlar mı?” diye konuştu.



‘Derbiyi de kazanırız...’



Takımdaki uyumun mükemmel seviyede olduğunu, son 3 haftadaki çıkışa herkesin katkı yaptığının altını özellikle çizen Arda, sözlerine şöyle devam etti: “Yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Başta hocamız Skibbe olmak üzere, tüm takımın birbiriyle uyumu çok iyi. Şimdi tek düşüncemiz Beşiktaş maçı. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Onların da desteğiyle bu derbiyi kazanır, yeni yıla kafamız rahat ve moralli gireriz.”