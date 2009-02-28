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Spor

Ben de çok üzülüyorum

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, ''Fenerbahçeli Güiza'' olarak anılmak istediğini söyledi.

28 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, ''Fenerbahçeli Güiza'' olarak anılmak istediğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, ''7 yaşımdan beri futbolun içindeyim ve tecrübeli olduğumu biliyorum. Her futbolcunun kariyerinde inişler yaşanır. Bu sakatlıkla da gelebilir, benim gibi gol isabetsizlikleriyle de olabilir. Bu durum taraftarı etkilediği kadar beni de üzüyor. Benim itibarım bu duruma yenik düşmeyecek kimse meraklanmasın. Ne sakatlıklardan ne şanssızlıklardan korkarım. Futbolun olması gereken şekilde hayatımda olacağını biliyorum'' dedi.

Fenerbahçe'de görev almaktan mutlu olduğunu ve sözleşmesinin devam ettiğini belirten Güiza, ''İnanın ki, Fenerbahçeli Güiza olarak anılmak istiyorum. Mücadeleden korkmuyorum. Arka arkaya bir takım şanssızlıklar yaşadık, beklemediğimiz takımlar sürpriz çıkışlar yaptılar, ancak her şey düzelecek. Önümüzdeki tüm maçlarda galip gelmeye çalışacağız. Derbilerde rakiplerimizi sahalarında yeneceğiz. Takımdaki öz güven artacak ve saha içinde çok daha rahat olacağız. Fenerbahçe'ye hak ettiğini vereceğiz'' diye konuştu.

Güiza, özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğunu da kaydederek, ''Transferimden beri buradaki basın da özel hayatımı sayfalarına taşıdılar. İspanyol basını ise peşimi hiç bırakmadı. Açıkçası bütün bu yanlış haberlere hiç aldırış etmiyorum. Haber kirliliğinden başka bir şey değil bunlar. Ben bu tür bir futbolcu değilim. Gerçek futbolseverlerin de bunlarla ilgilenmediğine eminim'' şeklinde görüşlerini aktardı.

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