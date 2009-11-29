Ben de bu yaşımda o kadar oynarım Üstelik para da istemem

T24- Fenerbahçe'nin 3-1 mağlubiyeti ile biten Kasımpaşa maçıyla ilgili yorumunda Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de hem psikolojik, hem de fiziki olarak sürekli geriye gidiş olduğunu yazdı. Dilmen, bugün (29 Kasım 2009) Milliyet gazetesinde yayınlanan köşesinde Carlos için de"Ben de bu yaşımda o kadar oynarım. Üstelik para da almam" dedi.



Rıdvan Dilmen'in yazısı şöyle:



Özer Hurmacı, Semih, Selçuk, Deivid, Güiza gibi oyuncular fizik olarak iyi değiller. Carlos’u hiç saymıyorum. Ben de onun kadar bu yaşımda çıkıp oynarım. Para da istemem

3-1 biten Galatasaray maçı Fenerbahçe’den çok şey götürdü. Hem oyuncu cezası, hem seyirci cezası... O günden sonra tek galibiyeti yok. Hem psikolojik, hem fizik olarak sürekli geriye gidiş var. İdare ederek sanki ilk yarının bitimini bekliyorlar.

Tamam kabul çok oyuncusu yok. Format da değişik. 4-3-1-2 oynadı. Ancak bu kadro yapısı ile 4-3-1-2 oynayamazsınız. Birinci kural savunma ile forvet arasında bu kadar uçurum olmamalı. Bu maçta inanılmaz derecede uçurum vardı. Öndeki oyuncular top Kasımpaşa’da iken pres yapmayınca Fenerbahçe savunması mecburen işin kolayına kaçıp ofsayt taktiğine başvurdu. Kasımpaşa da bundan faydalanarak savunmanın arkasına çok sarktı. Attığından da fazlasını kaçırdı. Buna karşılık Fenerbahçe’nin hemen hemen hiç pozisyonu yok.

Böyle bir galibiyetten sonra Kasımpaşa’dan bahsetmemek ayıp olur. Tabii ki Yılmaz Vural ’dan... Çoğu sezon başı hazırlığı geçirmemiş oyuncuları aldı, her gün üzerine koyarak yoluna devam ediyor. İçeride dışarıda hücum oynamaya çalışıyor. Dün de aynı stilde oynadı. 4-3-1-2. 70’lerde hücum oyuncularını çıkarıp, orta sahaya takviye yaptı. Önce 2-1’lik galibiyeti korudu, ardından üçüncü golü buldu. Bravo sana Yılmaz hoca.

Ali Güneş bu maç öncesinde bir demeç vermişti; “Alex çok iyi bir oyuncu ama seyircisiz oynayamaz” diye... Haklı da çıktı.

Sahada mücadele eden Özer Hurmacı, Semih, Selçuk, Deivid, Güiza gibi oyuncular fizik olarak iyi değiller. Carlos’u hiç saymıyorum. Ben de onun kadar bu yaşımda çıkıp oynarım. Para da istemem. Ama bunun suçu onda yok. Yöneticilerde.

Oyunun devamında ayakta kalan Kasımpaşa takımı oldu. Taktiği doğru uygulayan Kasımpaşa idi... Daha fazla koşan Kasımpaşa idi. Maçı hak eden de Kasımpaşa idi...

Düşünebiliyor musunuz; Beşiktaş derbisinde bir penaltınız verilmiyor, üçüncü gol ofsayt... Dün gece yine ofsayttan gol yiyiyorsunuz. Ama oyuncuların ellerini kaldırarak itiraz edecek durumu yok. Yöneticilerin çıkıp konuşmaya hakkı yok. Çünkü top oynamıyorlar. Fenerbahçe sahasında üç gol yiyor, sarı kart görmeden maçı bitiriyor. Anlayın takımın durumu.