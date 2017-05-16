Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Ben Çinli olsam, sırf bu valiyi yakından görmek için gelirim" başlıklı yazısında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesabında “Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim” notuyla paylaştığı mesajla ilgili olarak "Çin'in bizden öğreneceği çok şey var" dedi.

Yılmaz Özdil'in bugün (16 Mayıs 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Beibei Jingjing Huanhuan Yingying Nini

Nedir bunlar derseniz? Çin'in maskotları.

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2008 Pekin Olimpiyatı için yaratılmışlardı, beibei balık, jingjing panda, huanhuan alev, yingying antilop, nini kırlangıçtı. Birbirinden sevimli, rengarenk, çizgi kahramanlardı. Çin kültüründe, balık bereketi ve zarafeti, panda özgüveni ve iyimserliği, antilop sürati ve sağlığı, kırlangıç özgürlüğü ve dostluğu, ateş ise samimiyeti ve coşkuyu temsil ediyordu.

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İsimleri pek enteresandı. Çince bilmeyen dünya çocuklarının ilgisini çeksin, kolayca akıllarında kalsın diye, tek heceli kelimeler iki kez tekrar edilerek söyleniyordu. Ve, bu nakaratlı heceleri tek tek yan yana dizdiğinizde, ortaya şu cümle çıkıyordu: Bei Jing Huan Ying Ni.

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Yani?

Pekin'e hoşgeldiniz!

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İşte bu hiç beklenmedik sürpriz de, gergin bakışlı standart suratlı zannedilen Çinlilerin “zeka”sını “hayal gücü”nü “şaşırtıcı yaratıcılığı”nı ve “gülümseten muzipliği”ni sembolize ediyordu.

Bilimde, teknolojide, eğitimde, sanatta, sporda, rekabette, kalkınmada gıptayla izlenen Çin devleti... Dünya halklarını ve özellikle dünya çocuklarını, Çin'e böyle davet ediyordu. Sadece “akıl” isteyen bu tür sempatik ve masrafsız yaklaşımlarla, Avrupa'dan Amerika'ya, Türkiye dahil, her ülkenin medyasında geniş yer buluyor, küresel boyutta ücretsiz reklam yaptırıyordu.

Bu sayede son 10 senede turizm patlaması yaşadı, dünya turizminden en fazla gelir elde eden ülkeler sıralamasında ikinci sıraya tırmandı, sırf geçen sene 146 milyar dolar kazandı.

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Aynı dönemde... Asrın liderimiz eline tebeşiri aldı, karatahtanın başına geçti, çocuklarımıza yönelik vizyonumuzun yeni sloganını yazdı: Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir.

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Baş harflerini yan yana diz... ODUN çıkıyordu!

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“Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim” diyen Antalya valimizin bu fotoğrafını görünce, yazayım bari dedim.

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Çin'in bizden öğreneceği çok şey var yani...

Okuyup Düşünüp Uygulayıp Neticelendirmenin hali başka oluyor tabii.