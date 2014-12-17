'Ben Çarşı davasının ne kadar saçma olduğunu iktidar medyasından takip ediyorum'

Birgün gazetesi yazarı Ümit Alan, hükümete yönelik darbe girişimi yapmakla suçlanan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın davasının duruşmasına ilişkin olarak, "Ben bu davanın ne kadar saçma olduğunu iktidar medyasından takip ediyorum. Sanıldığı gibi, yazılan haberlerden değil, yazılamayanlardan" dedi. "Bakıyorsunuz manşetlerinde dava haberi yok" diyen Alan, "Yani onların bile ciddiye almayacağı kadar saçma bir dava. Adeta unutulsun, kapansın, gitsin istiyorlar gibi bir durum var ortada" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı canlı izleyemese de sonrasında sosyal medyaya ve basın organlarına düşenleri okuduğunu söyleyen Alan, duruşma diyaloglarından bir Kurt Vonnegut hicvi tadı aldığını belirtti. "Vonnegut benim en sevdiğim yazarlardan biridir. Böyle usta bir hicvi, ancak o yazabilirdi diye düşünüyorum, ama bunları gerçekten yaşıyoruz. O noktada gerçekten dehşete kapılıyor insan” dedi.

çArşı duruşmasına dair görüşlerini T24 ile paylaşan Ümit Alan'ın açıklamaları şöyle:

"Ben bu davanın ne kadar saçma olduğunu iktidar medyasından takip ediyorum. Sanıldığı gibi, yazılan haberlerden değil, yazılamayanlardan. Örneğin; çArşı Davası’ndaki iddialara bakıyorsunuz; darbe yapmak. Sonra dönüp iktidar medyasının en önemli yayın organlarına bakıyorsunuz, bırakın manşeti ön sayfalarında bile yok. Yani onların bile ciddiye almayacağı kadar saçma bir dava. Adeta unutulsun, kapansın, gitsin istiyorlar gibi bir durum var ortada. Fazla gürültü olmasın, ama gruplar korksun gibi bir niyet olmalı arkasında. Bununla birlikte çArşı dedikleri kavram o kadar geniş kitlelere yayılıyor ki, yel değirmeniyle mücadele ediyor olabilirler. Sonra çArşı, madem ki terör örgütü, neden Gezi’den sonraki Tayyip Erdoğan mitinglerinde “çakma çArşı bayrakları” ile meşruiyet devşirmeye çalıştınız? Sorulacak soru çok. çArşı Davası’nın 17 Aralık haftasına denk gelmesi bile bir şüphe yaratıyor aynı şekilde. 17 Aralık deyince başka bir şeye daha dikkat çekmek isterim, birkaç ay önce 17 Aralık Davası hakkında “takipsizlik” kararı çıktığında, iktidar medyasında hiç de aklanmış gibi bir hava yoktu. O zaman da hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Manşetten gören yoktu örmeğin. O yüzden diyorum ki, bu iktidar medyasını yaptıkları haberleden değil, yapmadıklarından ya da küçük gördüklerinden takip etmek gerek. çArşı Davası da bu yönde bir örnek."