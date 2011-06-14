'Ben bugün rüşvet verdim'

T24- Çin'de internet kullanıcılarının rüşvet hikayelerini paylaştığı siteler yaygınlaşıyor.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin'de, Hindistan'da bulunan "ipaidbribe.com (ben rüşvet verdim)" adlı internet sitesinden esinlenerek benzer içerikli sekiz internet sitesi açıldı.

Sitelerde hukuki bir sorumluluk almamak için rüşvet verenlerin konumları ve isimleri hakkında bilgi verilmiyor.

Pekin merkezli internet şirketinde rüşvet hikayelerinin anlatıldığı bir sitenin çalışanı olan Cang Congguo, "Rüşvetleri ortaya çıkardıklarını ancak mahremiyet ihlali yapmadıklarını" söyledi.

Cang, kullanıcıların isim ve yer bildirmeden rüşvet hikayelerini anlattıkları internet sitesinin yolsuzlukla mücadele eden makamlara veri sağlayabileceğini ümit ettiklerini kaydetti.

Bu tür internet sitelerinin Çin'de ilgili makamların dikkatini çektiği belirtilirken, Çin Denetim Bakanlığından bir yetkili, bu sitelerin farkında olduklarını ve henüz yeni başlayan siteler hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Çin Yönetim Bilimleri Akademisi uzmanlarından Cu Licia da bu tür internet sitelerinin mahremiyete zarar verebileceğini ve itibar lekelemeye eğimli olabileceğini belirterek tasvip etmediğini ifade etti.

Cu, halihazırda yolsuzluk yapanları rapor eden bir düzenlemeleri olduğunu sözlerine ekledi.