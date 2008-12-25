'Ben bir hayvanım. Asın beni!'

Ukrayna’da 25 yıl boyunca yaklaşık 40 kız ve genç kadının ölümü ve tecavüzüyle suçlanan Ukraynalı Serhiy Tkach, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Ukrayna’nın Dnipropetrovsk Kenti’ndeki davada söz alan Tkach, "100 kişinin ölümünden sorumluyum. Ben idam edilmesi gereken bir hayvanım" dedi. Yaşları 8 ile 18 arasında değişen kızları boğarak öldürdükten sonra bedenleri üzerinde cinsel isteklerini gideren eski bir polis müfettişi olan Tkach’ın yüzünden 10 suçsuz kişi aynı suçlamalarla hapse atılmıştı.



Sibirya'da polislik yapmış olan ve soruşturma boyunca müfettişleri yanıltmayı başaran Tkach'in bu suçları ne amaçla işlediği bilinmiyor.



Emekli olduktan sonra Ukrayna'ya taşınan Tkach'in, kömür madenleriyle fabrikalarda çalıştığı ve 4 kez evlendiği kaydedildi.



İdam cezası bulunmayan Ukrayna'da Anatoly Onoprienko adlı bir diğer zanlı, 7 yıl içinde trenle gittiği ülkenin çeşitli bölgelerinde 52 kişiyi öldürmekten 1996'da suçlu bulmuştu.