Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu Adalar'daki fayton problemine değindiği yazısında sorunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çözdüğünü hatırlattı, ''Ben Adalar Belediye Başkanı olsam bu durumdan utanırdım'' dedi. Semercioğlu Belediye Başkanı'nın faytonculara söz geçiremediğini ifade etti.

''Toplarsın atları ve faytonları... Adalar’a at sevkiyatını yasaklarsın... Bitti...'' diyerek devletin fayton problemini uzun süredir çözememesini eleştiren Semercioğlu tepkilerin yükselmesinin ardından sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Cengiz Semercioğlu'nun ''Vallahi insan baktıkça üzülüyor...'' başlıklı (19 Haziran 2018) başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Atların durumuna, yaşadıkları eziyete değil, onlara zaten yüreğimiz parçalanıyor...

Asıl üzüldüğümüz şey, avuç içi kadar bir adada 200-300 faytoncuya, müesses nizamın (kurulu düzenin) yıllardır söz geçirememesi...

Kimdir kardeşim bu faytoncular?

Kanun koyucunun karşısında ne yapabilirler, nereden alıyorlar bu gücü?

Nereden alıyorlar da yıllardır kimseye kulak asmadan at katliamını sürdürüp, her sene yüzlerce atı aç susuz yorgun ölüme gönderiyorlar...

Yıllardır hayvan severler eylemler yapıyor, biz yazıyor çiziyoruz, millet sosyal medyada isyan ediyor, faytoncular bildiklerini okumaya devam ediyor.

Hâlâ atların görüntülerini çekenlere saldıracak kadar densizleşebiliyorlar.

Oysa bu barbarlığa son vermek bir günlük iş...

Sadece bir gün...

Çıkartırsın yönetmeliği, yasaklarsın faytonu, Adalar’da alırsın güvenlik önlemini...

Toplarsın atları ve faytonları... Adalar’a at sevkiyatını yasaklarsın... Bitti...

Bu kadar basit...

Bir günde çözersin... Ama çözmek isteyen yok...

Neyse ki son yaşanan at sevkiyatından sonra tepkiler o kadar yükseldi ki, olaya Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı...

Ben Adalar Belediye Başkanı olsam bu durumdan utanırdım.

Küçücük adadaki sorunu devletin en tepesi çözmek zorunda kaldığı için...

Neyse atlar kurtulsun da, utanç onlara kalsın...

