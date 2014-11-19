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Spor

Belözoğlu'ndan 'Milli Takım'ı bırakacak mısın?' sorusuna net yanıt

Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Emre Belözoğlu konuştu

19 Kasım 2014 14:19

Üç yıl daha futbol oynayacağını söyleyen Emre Belözoğlu, ''Bu süreçte Milli Takım’a çağrılırsak koşa koşa gideriz'' dedi.

Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Belözoğlu, Milli Takım’ı bırakıp, bırakmayacağı konusunda yöneltilen soruları şöyledi:

“Burası Milli Takım... Bu formaya hizmet etmek onurların en büyüğüdür. Büyük bir sakatlık olmadığı takdirde üç yıl daha futbol oynayacağım. Bu süreçte Milli Takım’a çağrılırsak koşa koşa gideriz, çağrılmadığımız takdirde gitmeyiz. Bunun için de asla gönül koyamayız, çünkü söz konusu Ay - Yıldız’dır... Bu göreve kimsenin hayır deme lüksü yoktur.”

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