Belözoğlu'ndan Aykut Kocaman hakkında sürpriz açıklama

İzmir'de yakın arkadaşı Alparslan Görücüoğlu'nun yöneticisi olduğu Altınordu Kulübü'nü ziyaret eden, minik futbolcularla tanışıp onlarla penaltı yarışması yapan Emre, Aykut Kocaman'dan Salih Uçan'a, UEFA soruşturmasından yeni transferlere kadar pek çok konuda çarpıcı yorumlarda bulundu. Yıldız futbolcunun Emre'nin açıklamaları şöyle:



Aykut Hoca'ya üzüldüm

Aykut Kocaman, çok değerli bir insan ve gidişine hepimiz üzüldük. Ona olan sevgimin farkındaydı. Onunla çalışmaktan çok mutluydum. Aslında benim de beklemediğim bir ayrılık oldu. Futbolda ne yazık ki böyle ayrılıklar yaşanıyor. Fakat bu bir bayrak yarışıdır ve asıl olan Fenerbahçe'dir. Aykut hoca, kulübümüzün efsane oyuncusudur. Fenerbahçe'nin başında en fazla maça çıkan teknik direktördür. Futbolcu ve teknik direktör olarak tarihe geçmek kolay değildir. Daha uzun süre teknik direktörlük yapacağı için Fenerbahçe ile yollarının bir gün mutlaka yeniden kesişeceğini düşünüyorum. Sayın başkanımız, yabancı ya da yerli teknik adam tercihi konusunda ise en doğru kararı verecektir. Bu kadroyu en iyi şekilde sahaya sürecek hocanın tercihini yönetimimiz yapacaktır. Bu konuda taraftarımızın içi rahat olsun.





Salih büyük değer



Bucaspor'da Salih Uçan'ı keşfedip yetiştiren başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Salih'in buradaki kariyerinden sonra Avrupa'da ülkemizi temsil edecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce zeki, ahlaklı ve çalışkan bir oyuncu. Hangi değerleri temsil ettiğinin de bilincinde. Geniş kadroları olan büyük takımlarda görev almak kolay değildir. Salih'in geçtiği yollardan geçtiğim için elimden geldiğince ona destek oluyorum. Salih, Türk futbolu için çok önemli bir değer.



Alves önemli kazanç



Yeni transferimiz Alves çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe her dönemde büyük oyunculara sahip olmuş bir kulüptür. Geçen sezon 60'ın üzerinde maç oynadık. Bu nedenle kadromuzun geniş olması büyük avantaj. Yönetim kurulumuz, transferde önemli çalışmalar yapıyor ancak resmiyet kazanmadan bir şey söylemem yanlış olur. Kısa süre içinde isimler netleşecek ve yine güçlü bir kadroyla yola çıkacağız.



Hedef UEFA finali



Fenerbahçe'nin adının olduğu her yerde iddia vardır. Önümüzdeki sezon da önemli hedeflerimiz var. Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası, bunların sadece ikisi. Ancak Avrupa'da yakaladığımız başarıyı da geliştirmek zorundayız. Fenerbahçe için UEFA Kupası finali, bu hedeflerin arasında yer alıyor. İşte bu üç hedefe, güçlü ve geniş bir kadro yapısıyla ulaşacağımıza inanıyorum.



Sıkıntılar geçecek



Son 3 sezondur her yaz bir başka olayla karşılaşıyoruz. Kulübümüz, bu konularda gerekli savunmayı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Yaşadıklarımız, bizleri demotive ediyor. Yeni sezona tüm bu sıkıntıları geride bırakmış bir kulüp olarak gireceğiz. Taraftarlarımızın bize verdiği destek, ayakta durmamızın nedenidir. Zaten onlar her zaman bizlerin arkasında durdu. Yeni sezon da onlara şampiyonluklar kupalar hediye etmek istiyoruz. Çünkü onlar her şeyin en iyisine layıklar.



Yurt dışı doğru karar



Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması çok doğru bir karar. Herkes için değişik bir tecrübe olacak. İnşallah Türk futbolu adına da iyi bir örnek olur. Kazananın kaybedeni teselli edeceği, kaybedenin ise kazananı tebrik edeceği güzel bir karşılaşma yaşanır. Ben de sakatlığımın tedavisinde önemli yol aldım. Son 5 maçı ağrılarla oynadım. 10-15 gün daha hem tedavi hem de çalışmalarım devam edecek, sonrasında da sezona en iyi şekilde gireceğim.



Altınordu örnek kulüp



Altınordu A.Ş. Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'de bir kulübe yetiştirici kimliği kazandırmaya çalışan rol model biri. İzmir'de kısa sürede inanılmaz işler yaptığını görüyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Altınordu'nun Türk futbolunda önemli bir noktaya geleceğine eminim. Ege Bölgesi'ndeki futbolcu potansiyeli, Altınordu'ya yansıması da çok olumlu olacaktır. Futbol Akademi'yi Altınordu'yu parlak bir geleceğe taşıyacak en önemli unsun olarak görüyorum.



Görücüoğlu’ndan teşekkür



Altınordu Başkan Vekili İbrahim Görücüoğlu ise gerçek profesyonel futbolcu adayları ile bir gün geçiren Emre Belözoğlu'na ziyareti için teşekkür ederek, "Uluslararası tecrübesi olan bir futbolcu ile bugün bir arada olanlar, futbol yaşamlarının en büyük deneyimini yaşadılar. 13 yaşındaki bir çocuğun Emre'yle karşılaştığında yaşadığı heyecanı gördük. Kendisine şahsım ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum dedi.