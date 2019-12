-Belözoğlu: Şampiyonluğumuzda şaibeye yer yok İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, geçen sezon Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonluğun, şaibeye yer olmadan kazanılan bir başarı olduğunu söyledi. Özel durumu nedeniyle takımının Almanya kampına geç katılan tecrübeli oyuncu, şampiyonluktan sonra yaşananların futbolcular olarak kendilerini üzdüğünü ve adaletin yerini bulacağına inandığını dile getirdi. Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Emre, eşinin, oğlunun ve kendisinin rahatsızlığı nedeniyle kampa geç katıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''O süreci yaşamak kolay değil, takım adına da kolay değil. Ligin ikinci yarısından itibaren takımda çok iyi bir arkadaşlık oldu. Tek bir puanın bile şaibeye yer bırakmadan yarattığı bir şampiyonluk. Önümüze getirilen süreç bazı şeyleri gözden geçirmemize sebep oldu. Bizler de adalete inanıyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Futbolcular olarak üzgünüz. Biz emek koyduk ortaya. Bu durum bizi rahatsız etti. İnsanın aynası kendi vicdanı. Ben de rahat ettim. Çok şeyler yazıldı, çok şeyler konuşuldu. İnsanlar gerçekleri görecekler. Halen devam ettiği için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şaibeye müsaade etmeden geçen sezonun ikinci yarısında mücadele ettik.'' Türkiye Futbol Federasyonu'nun da en doğru kararı verdiğini kaydeden sarı-lacivertli oyuncu, ''Türk futbolu adına doğru bir karar çıktı. Mahkeme sonrasında ne karar çıkar bilemiyorum. Halkı çok yanlış yönlendiren medya kuruluşları var. Türk futbolunun Avrupa'daki imajı açısından doğru bir karar olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Takım kaptanlarının arkadaşlarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Emre, ''Hepimiz arkadaşlarımızı motive etmek için yardımcı olacağız. Bu süreç biraz Fenerbahçe etrafında döndü sanki. Bu süreç böyle geçti. İnanıyorum ki bu sezon, geçen sezonki gibi bizim için iyi olacak. Eksiğimiz yok fazlamız var. O kırılma noktalarını atlatırsak, her şey güzel olacak'' dedi. -'Milli maçta tepki olmaz''- A Milli Takım'ın Estonya ile yaptığı özel maçta Galatasaraylı taraftarların kendisine yönelik tepkilerine değinen Emre Belözoğlu, kendisini olayların merkezinden çektiğini ve milli maçta bu tepkilerin olmaması gerektiğini dile getirdi. Olayın merkezindeki adam olmaktan çıkmak istediğini anlatan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: ''Oynadığım takımlar adına mücadele etmek isteyen birisiyim. Milli takım kulüplerin üzerindedir. Galatasaray taraftarının tepkisini bir yere kadar çekebilirim, ama milli maçta olmaz. Benden daha fazla üzülen insanlar var. Başta ailem. Artık olayların merkezinden tamamen kopmak istiyorum. O maçta bir tepki versem, yine beni tartışacaklardı. Çocukça hareketlerim olmuş olabilir geçmişte. Ama önemli olan şimdiki süreç. Ben fazla gözümde büyütmüyorum. Ben kendimi bu kadar önemli hissetmediğim halde beni bu kadar önemli hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Belki de benim gibi bir futbolcu takımlarında yok diye tepki gösteriyorlar. Fenerbahçeli Emre olarak anılmak istiyorum. Kazakistan maçında da tepki olabilir. Bunlar insanların vicdanı ile ilgili bir şey. Çok alkışlayan insanlar da oldu. Performansımı etkileyecek, kendimi dolduruşa getirecek bir pozisyonda olmayacağım. Çıkarım topumu oynarım, kendimi rahatsız etmeyeceğim.'' -Şampiyonlar ligi- UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili görüşlerini de açıklayan Emre, gruptaki ilk maçı düşünerek hareket etmeleri gerektiğini söyledi. İyi bir takıma sahip olduklarını, gruptan çıkabilecek güce ve kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, ''Rakip kim olursa olsun kendi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Real Madrid ve Barcelona farklı dünyanın takımları olsa da her takımın birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Mücadele etmek o dengeleri birbirine yakın tutuyor. Beklenmedik performans sergileyeceğimize inanıyorum. Kim gelirse iyi bir takım olacak zaten. 1. torbadan kim gelirse o grubun favorisi olacak. Bizim mücadele etmemizin başrol oynayacağını düşünüyorum. Kim gelirse gelsin biz mücadele edersek her takımla başa baş oynarız'' dedi. Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'ın başarılı olmasını istediğini belirten Emre Belözoğlu, fizik olarak iyi durumda olduğunu, görev verildiği zaman oynayabileceğini ifade etti. Son olarak sarı-lacivertli taraftara seslenen Emre, ''Taraftarımız bize bu dönemde de sahip çıktılar. Herkesin sağduyulu olması gereken bir süreç. Fenerbahçe taraftarı burada da örnek olacaktır. Birleştirici olmak zor olsa da, daha doğru. Fenerbahçe taraftarı kendine yakışanı yaptı bu süreçte. Bize inanmalarını ve geçmişte verdikleri desteğe devam etmelerini istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.