-Belözoğlu: Kampın uzamasının sıkıntılarını gördük İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye'nin 2-1 kazandığı Kazakistan maçında sakatlanarak oyundan çıkan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, maçta, Türkiye'de liglerin ertelenmesi nedeniyle sezon başı kampının uzamasının sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi. Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından maçın yayıncı kuruluşu NTV'ye açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Avusturya karşısında oynamak istediğini, ancak sakatlığı nedeniyle forma şansının zayıf olduğunu, kesin durumunun çekilecek MR sonucu netlik kazanacağını bildirdi. Emre Belözoğlu, kendisinin ve karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Selçuk İnan'ın Avusturya karşısında oynayamayacağını kaydederek, ''Kendimin de Selçuk'un da önemli oyuncular olduğunu düşünüyorum ama bu saatten sonra kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır'' diye konuştu. Avusturya maçında iplerin kendilerinde olduğunu kaydeden Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Guus Hiddink'in oynattığı sisteme adapte olmaya çalıştıklarını belirterek, ''4-3-3 bizim kulüp takımlarında da sürekli oynadığımız, çok kolay bir sistem değil ama hocanın inandığı bir sistem. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. İstikrarla sistem oturursa bu takım büyük işler başarır'' şeklinde konuştu. -''Ne yazık ki futbolcuların güçlü bir örgütlenmesi yok'' Türk futbolunun zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gelip elinden gelen her şeyi ortaya koyan tüm arkadaşlarımı kutlamam gerekiyor. Çünkü Türk futbolu kolay bir süreçten geçmiyor. Bunu hepimizin kabul etmemiz lazım. Şapkamızı önümüze koyup buna göre düşünmemiz lazım. Sporcusundan, yöneticisine, medyasına kadar herkesin biraz vicdanlı hareket etmesi gerekiyor. Futbolcu olarak bu süreci çabuk atlatmamız gerekiyor. 'Bu süreci tamamen atlattık' dersek yalan söylemiş oluruz. İnanıyorum, medyanın taraftarların desteğiyle bu süreç daha çabuk atlatılacak. Çünkü futbolcular bu sistemin en önemli karakterleri. Ne yazık ki ülkemizde futbolcuların güçlü bir örgütlenmesi yok ama inanıyorum önümüzdeki senelerde bir yapılanmayla beraber çok daha farklı olacak.'' İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde futbolcuların örgütlenmelerinin olduğunun hatırlatılması üzerine ise Emre Belözoğlu, şunları kaydetti: ''İngiltere'ye İspanya'ya göre daha düşük seviyelerde insan haklarına sahip futbolcularız diye düşünüyorum. Önümüzdeki günler, inşallah hep futbolcuların lehine işler. Futbolcuların artık kendi karakterlerini, güçlerini bilip buna göre yapılanmaları gerekiyor. Sezon başı kampının bu kadar uzamasının hepimiz adına sıkıntılarını gördük. Kazakistan bizim ölçümüzde olmamasına rağmen bugün zorlandık. Biraz daha güçlü bir ekip olsaydı Türk futbolcular, belki belli yaptırımlar uygulayarak bu süreyi kısalttırabilirdik. Federasyonda kendimize göre kararlar aldırabilirdik. Ancak ne yazık ki süreç böyle işledi. Bunları konuşmanın çok fazla anlamı yok ama sezon başı kampı bizler için çok önemliydi, çok uzun sürdü. Bugün bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşadık.'' -Burak Yılmaz- Karşılaşmada 1 gol atıp 1 penaltı kaçıran Burak Yılmaz ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: ''Ben iyi geçtiğini düşünüyorum. Penaltı kaçırdım ama bu herkesin başına gelebilir. Bu şanssızlık. Doğru köşeyi tercih ettim ama vuruşumda bir sıkıntı vardı. Olsun önemli olan maçı kazanmaktı. Üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum ama bugün oyun olarak bazı kesimleri tatmin etmemiş olabiliriz. 'Çok iyi oynayıp puan kaybetmek mi, kötü oynayıp kazanmak mı?' dediğinizde, şu ortamda kötü oynayıp kazanmayı tercih ederiz. Ancak ben kötü oynadığımızı da düşünmüyorum. Çok baskılı, istekli oynadık. Son anlarda taraftarımızla birlikte muhteşem atmosfer vardı. Bocaladığımız dönem de oldu. 1-0'ı elde ettikten sonra farka gidebileceğimizi düşündük. Bu bize biraz rehavet verdi ama sonuçtan çok memnunuz. Eksik kaldığımız oldu, sakatlıklar oldu, Selçuk'un kırmızı kartı kötü oldu ama kazanmak çok önemliydi.'' Liglerin ertelenmesinin Milli Takım'a etkisi konusunda ise Burak Yılmaz, ''Açıkçası ligin 4-5 haftası oynansaydı, çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Fizik olarak gözle görülür bir gerileme var ama ben bunu atacağımızı düşünüyorum. Bu maçların bahanesi olmaz. Fizik olarak kötü de olsanız yakaladığımız şansı bırakmamalıyız'' diye konuştu.