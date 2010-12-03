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Belma Akçura AİHM'e gidiyor

Yargıtay, Milliyet Gazetesi muhabiri ve 'Derin Devlet Oldu Devlet' kitabı yazarı Belma Akçura hakkında üç ay hapis cezasını temyiz etmedi.

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Yargıtay 4. Dairesi, bir dönemin eski ülkücülerinden Nevzat Bor’un Milliyet Gazetesi muhabiri ve “Derin Devlet Oldu Devlet” kitabının yazarı Belma Akçura hakkında “basın yoluyla hakaret” ettiği iddiasıyla açtığı ve Akçura’yı üç ay hapis cezasına çarptırıldığı kararı temyiz etmedi. Yargıtay kararında “temyiz başvurusunu, nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre inceleyerek hükmün temyiz edilemez olduğu" belirtildi. Akçura temyiz isteğinin reddine karar veren Yargıtay 4. Dairesi’nin bu kararını AİHM’ye götürmeye karar verdi.



Akçura şöyle konuştu. “Kitabımda Nevzat Bor’un adı Çatlı’nın 12 Eylül öncesi ve sonrası ekibindeki arkadaşlarının adını sayarken geçiyor. Ama o davayı açarken ‘Bana hırsız’ dedi bana katil…” dedi gibi ifadelerle açmış.  Savcı beni ifadeye çağırdığında kitabı inceledi ve kitapta bu şahıs hakkında bu yönde tek bir cümle bulamadı. Genel ifadelerimi almış kendisine monte etmiş. 'Niye açtığını anlayamadım' Acaba yazmadığın için alınmış olabilir mi’ diye espri bile yaptı.

Savcı haklıydı çünkü aslında benim yazmadığım Nevzat Bor, eski ülkücü arkadaşı Ali Yurtaslan’ın itirafları adlı bir kitabında hem “Abdullah Çatlı’nın sağ kolu” hem “kahve tarayıcısı” hem “İstanbul’da kuyucu soyguncusu” hem de “Kahraman Maraş olaylarında kullanılan TNT’lerin esrarı” bölümlerinde, bu iddialara bulaşmış biri olarak geçiyor.

Bugün Nevzat Bor’un adı Büyük Birlik Partisi kurucularından diye geçiyor. Google Nevzat Bor yazın önce Çatlı’nın fotoğrafı çıkıyor. Kitabımda Nevzat Bor yoktu ama bundan sonra olacak… Çünkü bu dava sürecinde incelenmeye değer olduğuna karar verdim. Bu davanın da bu işin de peşini bırakmayacağım.Avukatım Fikret İlkiz AİHM'ye götürüyor" dedi.



“Derin Devlet Oldu Devlet” adlı kitabında hakarete uğradığını söyleyen Nevzat Bor iki yerde geçiyor. Birincisi ‘Kim bunlar” başlığı altında Abdullah Çatlı’nın 12 Eylül Öncesi ve sonrası arkadaşlarının adlarının yazıldığı yerde sadece adı yazılmış…. İkincisi Abdullah Çatlı’yı anlattığı bölümde “Çatlı yakalandığında yanında Nevzat Bor” vardı diyor. ki bu bilgi yıllardır basında ve internet sitelerinde dolaşıp duruyor



Nevzat Bor bundan hareketle 2. Asliye Ceza Dairesi’ne dava açtı üç ay hapis cezası verdi. Bunun üzerine Nevzat Bor 50 bin TL’lik bir tazminat davası daha açtı. Dava yargıtay’a gitti ve Yargıtay Temyiz isteğini reddetti… ceza davası paraya çevrilebilecek.

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