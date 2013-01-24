Bellucci de zengin vergisinden kaçıyor

Fransa'da öngörülen zengin vergisi, ülkenin ünlülerini kaçırmaya devam ediyor. Şimdi de Paris'te yaşayan film yıldızı Monica Bellucci ülkeyi terk ederek Brezilya'ya yerleşmeye karar verdi.



Ünlü film yıldızı Monica Bellucci ise, zengin vergisinden kaçtığı iddialarını reddediyor. Bellucci, Brezilya'nın Rio kentine yerleşmesinin nedenini, bu şehre olan sevgisine bağladı. Ancak Fransız basını Belluci'yi eleştirmeye devam ediyor.

İtalyan film yıldızı Monica Bellucci, Fransa'yı terk ederek Brezilya'ya yerleşeceğini açıkladı.

Bellucci, Rio de Janeiro'ya yerleşme gerekçesini, "kentinin şiirselliğine hayran olmasına" bağladı. Ancak, İtalyan ve Fransız basını, Monica Bellucci'nin Paris'ten taşınmasının nedeni olarak, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın zengin vergisi olduğunu ileri sürdü.

48 yaşındaki İtalyan yıldız Bellucci, Fransız film yıldızı eşi Vincent Cassel ile Paris'te yaşıyordu.

İddiaları reddeden Bellucci, Portekizce bilen kızı büyüyene kadar Rio'da yaşamaya karar verdiklerini söyledi.

Bellucci, "Bundan sonra yerim, denizin enerjisini içime çekeceğim Rio kumsallarıdır" demişti.

Ünlü çift, yaşlılık yıllarını ise, İtalya'nın başkenti Roma'da geçirebileceklerini duyurdu. Ancak, bu gerekçelerden hiçbiri, Fransızları ikna etmişe benzemiyor.



Depardieu da kaçmıştı



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yılda 1 milyon Euro'dan fazla kazanan zenginlere öngördüğü vergi, son olarak ünlü oyuncu Gerard Depardieu'yu kaçırmıştı. Rus vatandaşlığına geçen Depardieu, Moskova'ya taşınmıştı.