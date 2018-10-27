Bellona Kayseri Basketbol – OGM Ormanspor: 57 - 68

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Abdullah Kaputan (xx), Nihat Çetin (xx).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (x), Armstrong (x) 9, Ezgi (x) 6, Aysun (x), Milkjovic (x) 2, Anderson (xxx) 21, İvankovic (x) 5, Gizem (x) 6, Gamze (x) 6, Melike Tuğba (xx) 2.

OGM ORMANSPOR: Copper (xxx) 19, Dila (xx) 4, Nilay (xxx) 9, Gardner (xxx) 15, Özge (xx) 4, Henry (xx) 4, Ruzickova (xx) 7, Damla (xx) 6, Miray (x).

1\'İNCİ PERİYOT: 17 - 22

DEVRE: 27 - 33

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 50

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3’üncü haftasında OGM Ormanspor’u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakadan 57 - 68’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Müsabakanın ilk dakikalarda skor avantajını ele geçiren konuk takım OGM Ormanspor, ilk periyodu 5 sayı farkla önde tamamladı: 17 - 22

İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk ekip, periyodun başında farkı çift hanelere çıkarttı. Bellona Kayseri Basketbol, periyodun sonunda bulduğu sayılarla farkı 6\'ya düşürdü: 27-33.

İkinci devrenin başında sayı bulmakta zorlanan Bellona Kayseri Basketbol, final periyoduna da 6 sayı geride girdi. Etkili oyununu son çeyrekte de devam eden OGM Ormanspor, farkı çift hanelere taşadı ve mücadeleden 69-57\'likgalibiyetle ayrıldı.

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