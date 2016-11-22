Bellerin sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Hector Bellerin'in sözleşmesini yeniledi.

Arsenal Kulübünün açıklamasında, 21 yaşındaki defans oyuncusuyla uzun süreli sözleşme yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Kontratının yenilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bellerin, "5 yıldan fazladır buradayım ve kulüp bana sözleşmemin uzatılmasını teklif ettiğinde çok heyecanlandım." ifadesini kullandı.

Arsenal'in 18 yaş altı takımına 2011'de katılan İspanyol savunma oyuncusu, 2014-2015'ten beri A takım ile oynamaya başladı ve bu sezon ligde 11 maçta forma giydi.