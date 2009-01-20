T24 LogoT24 Logo
Spor

Bellamy Manchester City’de

Manchester City West Ham’la Galli futbolcu Bellamy konusunda anlaşmaya vardı.

20 Ocak 2009 02:00


Manchester City West Ham’la Galli futbolcu Bellamy konusunda anlaşmaya vardı.

Mark Hughes ara transferdeki ikinci imzayı West Ham’dan Craig Bellamy’i alarak attırdı; ancak bonservis bedeli açıklanmadı.

Sağlık kontrolünden geçen Bellamy kendisini dört buçuk yıllığına Manchester City’li yapan sözleşmeye imza attı. Bonservis bedeli açıklanmamış olsa da yaklaşık 20 milyon avro olduğu belirtiliyor.

1999 – 2004 yılları arasında Galler milli takımını çalıştıran Mark Hughes bu oyuncuyu gayet yakından tanıyor. Mark Hughes kariyerindeki sekizinci transferini yapan Bellamy ile tekrar çalışacak olmaktan mutlu gözüküyor.

Hughes bu transferle ilgili olarak: “Craig ile bir kez daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. O çok yetenekli bir futbolcu. Takımımıza büyük katkılar sağlayacaktır” diyerek görüşlerini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24