Bellamy Manchester City’de



Manchester City West Ham’la Galli futbolcu Bellamy konusunda anlaşmaya vardı.



Mark Hughes ara transferdeki ikinci imzayı West Ham’dan Craig Bellamy’i alarak attırdı; ancak bonservis bedeli açıklanmadı.



Sağlık kontrolünden geçen Bellamy kendisini dört buçuk yıllığına Manchester City’li yapan sözleşmeye imza attı. Bonservis bedeli açıklanmamış olsa da yaklaşık 20 milyon avro olduğu belirtiliyor.



1999 – 2004 yılları arasında Galler milli takımını çalıştıran Mark Hughes bu oyuncuyu gayet yakından tanıyor. Mark Hughes kariyerindeki sekizinci transferini yapan Bellamy ile tekrar çalışacak olmaktan mutlu gözüküyor.



Hughes bu transferle ilgili olarak: “Craig ile bir kez daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. O çok yetenekli bir futbolcu. Takımımıza büyük katkılar sağlayacaktır” diyerek görüşlerini belirtti.

