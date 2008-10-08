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Spor

Bellamy çadırda uyuyor

Galler kaptanı Craig Bellamy sakatlıktan kurtulup eski formuna kavuşmak için yükseklik çadırında uyuduğunu söyledi.

08 Ekim 2008 03:00

Galler kaptanı Craig Bellamy sakatlıktan kurtulup eski formuna kavuşmak için yükseklik çadırında uyuduğunu söyledi. 


West Ham’ın forveti Craig Bellamy bir yıl aradan sonra ilk milli maçına çıkmayı umuyor. BBC Sport’a demeç veren Bellamy: “Her gece yükseklik çadırında uyuyorum. Bunun sakatlığımı daha hızlı iyileştirdiğine inanıyorum” dedi.

29 yaşındaki futbolcu Galler’in ekim 2007’de San Marino ile yaptığı maçta sakatlanmış ve yaklaşık bir yıldır milli takım formasından uzak kalmıştı.

Bu sezon sadece toplam 73 dakika forma giymesine rağmen John Toshack onu milli takım kadrosuna davet etti.

Tekrar milli takıma çağrıldığı için mutlu olan Bellamy: “Tedavim alışılmışın dışında. Çadır iyileşme sürecimi hızlandırıyor ve kendimi daha atletik hissetmemi sağlıyor. Bir yıldır futboldan uzağım. Ancak şu an 90 dakika forma giyecek güce kavuştum. Milli takıma da geri döndüğüm için çok mutluyum. Galler için tekrar mücadele edeceğim için onur duyuyorum” diyerek sözlerine son verdi.

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