Belki konuşur yeniden başvurun

T24 - Kanada’nın 24 Mayıs’ta, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Türkiye’ye, Ergenekon’un kara kutusu Tuncay Güney için “İfade verme konusunda fikrini değiştirmiş olabilir.



Adli yardım talebinizi tekrarlayın” şeklinde sürpriz bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Tuncay Güney’in “Bana ifade talebi ulaşmadı” demesine karşılık Kanada’nın resmi yazısında Güney’in ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Bu çelişkinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı’nın yaptığı başvuruya Kanada’dan gelen olumlu cevabın ardından Güney, “evet” derse Ergenekon kapsamında ifadesi alınabilecek.





Dosyasını kapatmıştı



Güney, 27 Nisan’da Güney, Vatan gazetesine verdiği röportajda “Bana ifade talebi ulaşmadı. Böyle bir talep varsa rızamla ifade verebilirim” demişti. Güney’in bu açıklamasından iki gün sonra 29 Nisan’da ise Kanada makamlarının resmi yazısı Türkiye’ye ulaştı. Kanada’dan gönderilen yazıda, Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin ifade vermek isteyip istemediğini sormak için gittiği Güney’in, ifade vermeyi reddettiği, bu nedenle dosyanın kapatıldığı bildirildi. Adalet Bakanlığı bu çelişkili durum üzerine harekete geçti ve 14 Mayıs’ta Kanada makamlarına Güney’le ilgili yeni bir yazı yazdı. Bu yazıda, Tuncay Güney’in verdiği röportajda, kendisine ifade talebinin ulaşmadığı, Türkiye’nin böyle bir talebi varsa, rızası ile ifade verebileceğini söylediğine dikkat çekildi. Kanada makamlarından bu çelişkili durumun giderilip olayın aydınlığa kavuşturulması talep edildi.





10 gün sonra yanıt



Adalet Bakanlığı’nın 14 Mayıs tarihli bu yazısına Kanada makamlarından on gün sonra yanıt geldi. 24 Mayıs tarihli Kanada makamlarının Tuncay Güney konulu yazısında, özetle şöyle denildi: “Daha önce kendisi ile görüşülen Tuncay Güney, ifade vermeyi reddetmişti. Ancak fikrini değiştirmiş olabilir. Arzu edilirse, ifadesinin alınması için tekrar adli yardım talebiniz tekrarlanabilir.” Adalet Bakanlığı, Kanada’nın bu yazısı üzerine Güney için yeniden adli yardım talebinde bulunmaya hazırlanıyor.





