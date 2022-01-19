"Belki de diplomasi ölmedi": ABD ve Rusya dışişleri bakanları, Cenevre'de Ukrayna'yı görüşecek

T24 Dış Haberler

ABD ve Rusya dışişleri bakanları cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir görüşme gerçekleştirme kararı aldı.

Beyaz Saray'ın "Rusya her an saldırabilir" açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü Kiev'e ve ardından perşembe günü de Berlin'e uçacak. Böylece ABD baş diplomatı, Rusya ile görüşmeden önce Ukrayna hükümetinin ve Avrupalı müttefiklerinin fikrini almış olacak.

The Guardian'a konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşme kararı belki de diplomasinin ölmediğini gösteriyor" dedi.

Geçen hafta peş peşe yapılan Batı-Rusya temaslarının sonuçsuz kalmasının ardından üst düzey bir Rus diplomat, "Diplomasi çıkmaz sokakta olabilir" demişti.

Rusya, bu hafta Belarus'la bir askeri tatbikat yapacağını açıkladı ve Ukrayna'nın kuzey komşusuna da asker yollamaya başlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, salı günü yaptığı açıklamada, "Artık Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceği noktadayız" dedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.