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Beline sarılı 1 kilo eroinle yakalandı

VAN,(DHA)-VAN'da, jandarma ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde,  durumundan şüphelenilen bir yolcunun yapılan üst aramasında, beline sarılı 1 kilo 45 gram eroin ele geçirildi

15 Kasım 2017 17:47

VAN,(DHA)-VAN\'da, jandarma ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde,  durumundan şüphelenilen bir yolcunun yapılan üst aramasında, beline sarılı 1 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.
Van  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Balaban yol emniyet kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada otobüste durumundan şüphelenilen bir yolcu üst aramasından geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcunun bel kısmına korse ile sarılmış vaziyette 1 kilo 45 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun Edirne\'ye götürülmek istendiği belirtilirken, yolcu ise gözaltına alındı.

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