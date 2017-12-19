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Beline sardığı 3 kilo esrarla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, polisin durduğu otobüste narkotik köpeğiyle arama yapılırken, bir yolcunun yanında duran köpek, tepki verdi

19 Aralık 2017 20:12

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, polisin durduğu otobüste narkotik köpeğiyle arama yapılırken, bir yolcunun yanında duran köpek, tepki verdi. N.K.\'nin (48) beline sardığı 3 kilo esrar ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde kontrol yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek, yolculardan N.K.\'nin yanına geldiğinde tepki verdi. Otobüsten indirilen N.K.\'nin üzerinde yapılan aramada beline sarılı 3 kilo esrar ele geçirildi. N.K., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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