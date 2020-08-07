Belhanda yönetime rest çekti: Serbest bırakmazsanız, bir yere gitmem!

23 Şubat’ta Kadıköy’de oynanan karşılaşmada oyundan atılması nedeniyle 150 bin Euro ceza yiyen Faslı futbolcu Younes Belhanda, reste restle yanıt verdi. "6 ay sonra ceza mı olur" diyen Belhanda, "Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" diye konuştu.

Galatasaray gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 23 Şubat’ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.

Milliyet'in haberine göre; Belhanda ise kulübün bu adımına "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

1 sene daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu yönetimin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, reste restle yanıt verdi. Yıldız futbolcu "Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" diye de ekledi.