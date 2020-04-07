Belhanda yeni sözleşme istiyor

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın yeni kontrat istediği ortaya çıktı.



Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 30 yaşındaki futbolcudan sürpriz bir talep geldi.



Üç senedir sarı-kırmızılı formayı giyen Belhanda kulüpte mutlu olduğunu ve yeni bir sözleşmeye imza atmak istediğini bildirdi. Tecrübeli oyuncu yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını da menajeri aracılığıyla iletti.

Son karar Terim'in

10 numaralı futbolcu konusunda yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in raporuna göre hareket edecek.



Ancak Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro net ücret alan ve bonuslarla beraber yıllığı 4.5 milyon Euro'ya yaklaşan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi rahatsız ediyor.

Faslı futbolcunun performansının da istenen düzeyde olmaması ve sergilediği tavırlar da yine bu konuya sıcak yaklaşılmamasının nedeni oldu.