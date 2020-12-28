Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda’nın, menajeri ile birlikte kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda, yeni kontrat için fiyat düşürdü. Mevcut kontratında yıllık 3.35 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.

Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Younes Belhanda'nın bu talebi karşılık bulmadı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.