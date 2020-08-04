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Spor

Belhanda'ya Serie A'dan talip çıktı

04 Ağustos 2020 09:39

İtalya Serie A'da bu sezon kümede kalma mücadelesi veren ve son haftalarda gösterdiği performansla ligde tutunmayı başaran Sampdoria, Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'yı transfer etmek istiyor.

Sampnews24'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.

Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.

14 gol, 23 asist

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.

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