Belhanda'ya imza attıran Adana Demirspor'un yeni hedefi Bruma

26 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, Belhande transferi sonrasıda, gözünü Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'ya dikti.

Forvet transferi için Mario Balotelli başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan ve önceki gün son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran mavi şimşekler Portekizli kanat oyuncusu Bruma için araştırmalara başladı.

Haberler.com'un haberine göre; piyasa değeri 5 milyon euroya kadar gerileyen Bruma, PSV'de kadroda istenilmeyen oyunculardan. 2-3 milyon euro seviyelerinde bu transfer bitebilir.