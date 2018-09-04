Belhanda ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi

4 Süper Lig kulübü de PFDK\'da

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Younes Belhanda, Hasan Şaş ve Emre Belözoğlu\'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF, liglerde haftanın tamamlanmasının ardından PFDK\'ya sevk edilen isimler ve kulüpleri açıkladı. Trabzonspor - Galatasaray maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Younes Belhanda, aynı müsabakada sportmenliğe aykırı harekette bulunan antrenör Hasan Şaş, BB Erzurumspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki saldırısı nedeniyle Emre Belözoğlu, aynı müsabakada sportmenliğe aykırı harekette bulunan BB Erzurumspor idarecisi Zafer Aynalı ve Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Şamil Cinaz, PFDK\'ya sevk edilen isimler oldu.

Öte yandan Atiker Konyaspor\'un talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü\'nün çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve Bursaspor\'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK\'ya sevk edildiği açıklandı.