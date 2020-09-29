Belhanda'nın bonservis bedelinde anlaşma sağlandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’ten teklif alan Younes Belhanda, yönetimin son kararını bekliyor. Fransız kulübünün, taksitle de olsa 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe derbisi sonrası, "Şimdilik Galatasaray’dayım ve elimden geleninen iyisini yapmaya devam edeceğim" diyen Younes Belhanda, eski takımı Nice’le flört halinde.



Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği Fransız temsilcisine, zirve mücadelesine katkıda bulunan Faslı yıldızın, yönetimin son kararını beklediği öğrenildi. Nice, Belhanda için 7 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarırken, ödeme takvimi hazırlandığı ve paranın taksitler halinde transfer edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise son karar için Fatih Terim'e danışacak.

Fanatik'in haberine göre; transferin onay sürecinde Fatih Terim’in üzerinde en hassasiyetle durduğu konu, Belhanda gittiğinde, yerine kimin veya kimlerin alınacağı.



Terim, tüm anlaşmalar tamamlanmadan, Belhanda’nın gönderilmesine kesinlikle karşı. Eğer tecrübeli futbolcudan 7 milyon Euro gibi bir gelir elde edilirse, Galatasaray’da 2 orta saha ve 1 de kanat oyuncusu almak için operasyon başlatılacak.