Belhanda'dan Fenerbahçe'ye derbi sonrası 'ağlama' göndermesi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından Galatasaraylı Younès Belhanda ise kameralara ağlama işareti yaptı.

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli futbolcuların stattan ayrılırken üzgün ve tepkili oldukları görüldü. Öte yandan mücadelede Deniz Türüç ile girdiği tartışma sonucu kırmızı kartla oyun dışında kalan Galatasaraylı Belhanda'nın basın mensuplarının önünden geçtiği sırada kameralara, 'ağlama işareti' yapması sosyal medyada derbi sonrası en çok paylaşılan videolardan biri oldu.