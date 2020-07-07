Belhanda bir maç daha oynarsa, Galatasaray 250 bin Euro bonus ödeyecek

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Alanyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkacak. Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği sarı kırmızılılar, Ukrayna ekibine 250 bin Euro bonus ödeyecek.



Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da yıldız futbolcu Younes Belhanda için bu maç ayrı bir öneme sahip olacak. Belhanda söz konusu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile dalya diyecek.

Belhanda, 30 Haziran 2017 tarihinde Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibinden bonuslar hariç 8 milyon Euro’ya takıma transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 73 Süper Lig, 13 Türkiye Kupası, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmaya çıktı.

Faslı futbolcu, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 19 da asist yaptı.

4 kupa kazandı

Galatasaray ile 3. sezonunu geçiren Younes Belhanda, toplam 4 kupa kazandı. Belhanda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1’er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazanan kadroda yer aldı.

Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla oynadığı maçlarda 26 sarı kart, 4 de kırmızı kart gördü.