Belhanda ayrılmak istemiyor, yıllık ücretinde indirime gidecek

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda’nın mukavelesinin bitimi olan sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. Takımdan ayrılmak istemeyen Belhanda’nın yeni sözleşme için 1 milyon 500 bin euro'ya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi.

Skorer'in haberine göre, Gençlerbirliği karşılaşmasında üç gol atan Younes Belhanda’nın en azından mukavelesinin bitimi olan sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. Menajeri William D’Avila, Galatasaray Yönetimi ile görüşmelerini sürdürürken, senelik 2 milyon 250 bin euro talepte bulundu. İstanbul’da kalmak isteyen Belhanda’nın ise ücreti 1 milyon 500 bin euro'ya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda kararını verecek.