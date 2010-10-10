-BELGRAD'DA POLİS EŞCİNSELLERLE ÇATIŞTI BELGRAD (A.A) - 10.10.2010 - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, polisle "Eşcinsel Onur Yürüyüşü"nü dağıtmaya çalışan aşırı sağcı bir grup arasında çıkan çatışmada, 120'den fazla kişinin yaralandığı, 188 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, yüzlerce kişiden oluşan aşırı sağcı grubun, yürüyüşü engellemek için molotof kokteyli ve el bombası kullandığı, sokaklardaki binlerce polisin, güvenlik kordonunu geçmeye çalışanlarla çatıştığı belirtildi. Çatışmada, park halindeki bazı otomobillerin ateşe verildiği, mağazaların camlarının kırıldığı, sokak tabelalarının söküldüğü ve polisin kentte sükuneti sağlamasından önce bazı dükkanların yağmalandığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 120'den fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, polis şiddet olaylarına karışan 188 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ise Belgrad sokaklarındaki ''vandalizmi'' kınadı ve suçluların cezasını çekeceğini ifade etti. Belgrad Belediye Başkanı Dragan Djilas, verilen zararın 1 milyon avrodan fazla olduğunun tahmin edildiğini söyledi. 2001 yılında benzer bir yürüyüş sırasında çıkan şiddet olaylarının ardından ilk kez bu yıl düzenlenen "Eşcinsel Onur Yürüyüşü", AB'ye üye olmaya çalışan Sırbistan açısından bir sınav niteliği taşıyor.