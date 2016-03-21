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Dünya

Belgrad'da intihar saldırısı!

Saldırganın 50 yaşında olduğu bildirildi

21 Mart 2016 17:48

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın Ilije Garasanina caddesinde bulunan Petkovic adlı pastanede intihar saldırısı düzenlendi. Sırbistan medyasında yer alan haberlere göre, pastaneye girdikten sonra içeridekilerin dışarı çıkmasını isteyen saldırgan, daha sonra üzerindeki bombayı patlattı. 

Hürriyet'in haberine göre, Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, TSİ 13.30 civarında başkentin en işlek caddelerinden İlija Grasa'nin üzerindeki bir pastanede patlama yaşandığı belirtildi.

"Pastaneye giren kimliği belirsiz kişi üzerinde bulunan el bombasını aktif hale getirerek kendisini öldürmüştür" ifadelerine yer verilen açıklamada, saldırgan dışında ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, 50 yaşındaki saldırgan, bombayı patlatmadan önce, içeridekilerden dışarı çıkmasını istedi.

Patlamanın ardından acil servis araçlarının sevk edildiği bölge, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldı. Ancak polis, olayın terör saldırısı olmadığı görüşünde.

Sırp basını, patlama yaşanan pastanenin eski Kültür Bakanı Bratislav Petkoviç'e ait olduğunu bildirdi. Petkoviç, Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'in danışmanıydı.

 

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