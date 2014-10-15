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Dünya
Deutsche Welle

Belgrad'da futbola siyaset karıştı

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan Sırbistan - Arnavutluk maçı olaylar nedeniyle tatil edildi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kardeşi gözaltına alındı.

15 Ekim 2014 11:50


Maçın yarıda kesilmesine neden olan olaylara "Büyük Arnavutluk" bayrağının asılı olduğu bir maket uçağın stadyumda uçurulması neden oldu.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, maket uçak ve bayrağı stadyuma Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kardeşi Olsi Rama'nın soktuğunu açıkladı. Olsi Rama, Sırp polisi tarafından gözaltına alındı.

Bayrağı maket uçaktan koparan Sırp oyuncu Stefan Mitrovic'e Arnavutlar tepki gösterdi. Sahaya taraftarların da girmesi ve arbede yaşanması üzerine, İngiliz hakem Martin Atkinson 0:0 devam eden maçı 43. dakikada tatil etti.

Olayın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 22 Ekim'de Sırbistan'a yapmayı planladığı ziyarete gölge düşürebileceği belirtiliyor.

Rama, Sırbistan'ı ziyaret edecek ilk Arnavutluk Başbakanı olacak. Rama'nın Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile yapacağı görüşmelerde Kosova konusunun öne çıkması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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