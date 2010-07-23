-BELGRAD VE PRİŞTİNE'YE DİYALOG ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Avrupa Birliği, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili kararının ardından Belgrad ve Priştine'yi diyaloğa davet etti. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Priştine ve Belgrad'ı diyalog kurarak geleceğe bakmaya davet etti. AB'nin, bölgede barış ve istikrarı sağlayacak Priştine ile Belgrad arasında bir diyalog sürecini kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyleyen Ashton, UAD'nin Kosova'nın bağımsızlığını uluslararası hukuku ihlal etmediği yönündeki kararının yeni bir sayfa açtığını kaydetti. Ashton, ''Şimdi öncelik geleceğe yönelmek olmalı. Sırbistan'ın geleceği AB'de, Kosova'nınki de öyle... iyi komşuluk ilişkileri, bölgesel işbirliği ve diyalog AB'nin temeli'' dedi. AB üyesi ülkelerden İspanya, Slovakya, Romanya, Yunanistan ve Rum yönetimi, şimdiye dek yüzde 90'ı Arnavut olan 2 milyon nüfuslu Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı. -ABD'DEN TÜM ÜLKELERE KOSOVA'YI TANIMA ÇAĞRISI- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Sırbistan dahil tüm ülkeleri Koszova'nın bağımsızlığını tanımaya çağırdı. Clinton yaptığı açıklamada, ''Tüm ülkeleri, Balkanlar'da barış ve istikrar için yapıcı bir şekilde Kosova'nın statüsü sorununu aşmaya ve Kosova'yı hala tanımayan ülkeleri tanımaya çağırıyoruz'' dedi. -SIRBİSTAN: ''KARARIN SONUÇLARIYLA BM GENEL KURULU UĞRAŞACAK''- Ülkesinin Kosova'nın bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayacağını yineleyen Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç de bundan böyle UAD'nin kararının sonuçlarıyla BM Genel Kurulunun uğraşacağını savundu. -KOSOVA BAŞBAKANI: ''EN İYİ YANIT''- Kosova Başbakanı Haşim Taçi de UAD'nin kararının Kosova'nın devlet olma hakkı konusunda dünyada verilen en iyi yanıt olduğunu söyleyerek, ''Bu Kosova ve tüm bölge için bir zafer. Bundan böyle Kosova bir devlet gibi faaliyet gösterecek. UAD'nin kararı NATO, AB ve BM'ye entegrasyonun yolunu açıyor'' diye konuştu. -BM GENEL SEKRETERİ: ''PROVOKASYONA GELMEYİN''- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da kararın ardından provokasyon uyarısında bulundu. Tüm tarafları kışkırtıcı olarak değerlendirilebilecek ve diyaloğu başarısızlığa uğratabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağıran BM Genel Sekreteri, tarafları yapıcı bir diyalogda buluşmaları için cesaretlendirdiğini bildirdi.