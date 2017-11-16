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Belgrad Ormanı'na 'kumar' baskını; 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla yakalandı

Kumar çadırının traktör aküsünden alınan elektrikle aydınlatıldığı anlaşıldı

16 Kasım 2017 09:53

İstanbul Belgrad Ormanı'nda Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kumar çadırı basıldı. Polis baskını sonrası 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla suçüstü yakalandı. Yakalanan 24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, ‘kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak” suçlamasıyla adli işlem yapıldı. 30 metrekareden fazla olduğu belirtilen çadır, polis ekipleri tarafından söküldü

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, 1998’de resmi olarak kapatılmasından sonra yeraltına inen kumarhaneler, Türkiye’nin dörtbir tarafında farklı yerlerde karşımıza çıktı. Bodrum katlarında, göstermelik parti-dernek binalarında, gözlerden ırak villalarda, kahvehanelerde, rezidanslarda ortaya çıkan kumarhaneler, binlerce kez polis baskınıyla karşılaştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özellikle İstanbul’da ‘Ankara Kumarı’ olarak bilinen tombalayla mücadele hız kazanırken yapılan kumarhane baskını, türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.

Ormana kaçtılar

Polis ekipleri, tombala çetesinin Belgrad Ormanları’nda çadır kurup gözlerden ırak kumar oynattığını belirleyince takip başladı. Çetenin ‘Çadır Casino’su 4’üncü günü göremedi. Sarıyer Bahçeköy ile Kemerburgaz arasında Belgrad Ormanı içinde kurulan çadıra önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.

Polisi karşılarında gören kumarbazlar adeta şok geçirdi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 lira ele geçirildi.

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