Belgesiz işçi başına işverene 500 lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğe göre, 40 meslekte yeterlilik belgesi olmayanlar 26 Mayıs'tan itibaren çalışamayacak. Aralarında inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı ve betonarme demircisinin de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başına 500 lira ceza kesilecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre, "Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 25 Mayıs'ta yayımlanması ile "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 40 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan sürenin dolmasına sayılı günler kaldı.

Aralarında inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi ve çelik kaynakçısının da olduğu meslekler, 26 Mayıs'tan sonra "Mesleki Yeterlilik Belgesi" bulunmadan yapılamayacak.



Söz konusu tarihten sonra inşaat, otomotiv, enerji ve metal sektöründe belirlenen 40 meslekte belgesiz işçi çalıştıran işyerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 500 lira ceza kesilecek.

Belge zorunluluğu kapsamında yer alan meslekleri icra eden kişilerin, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" almak için MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurması gerekiyor.

"Mesleki Yeterlilik Belgesi", teorik ve uygulama sınavı sonucunda ulusal meslek standardında belirtilen bilgi ve beceriye sahip olduklarını kanıtlayanlara veriliyor. MYK tarafından şimdiye kadar 624 mesleğin standardı belirlenirken, toplam 48 bin 278 mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Bir kişi bu haktan, bir meslekte ve

yalnızca bir kez yararlanabiliyor

Bir kişi bu haktan, bir meslekte ve yalnızca bir kez yararlanabiliyor. Çalışanlar ve işsizlerin MYK'nın yetki verdiği kuruluşlarda girip başarılı oldukları sınavın ücreti ve hak ettikleri belgenin masrafı ise 2017 yılı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.



Bugüne kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 7 milyon 200 bin lira sınav ve belgelendirme ücreti ödendi.





Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan dallar



Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi bulunanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ile teknik eğitim okullarından, üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ile bölümlerinden mezun olup, diplomalarında ya da ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlarda "Mesleki Yeterlilik Belgesi" şartı aranmıyor.



Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların 26 Mayıs'tan sonra çalıştırılmayacağı meslekler şunlar:



Yeterlilik Adı

Ahşap Kalıpçı Isı Yalıtımcısı

Alçı Levha Uygulayıcısı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Alçı Sıva Uygulayıcısı İnşaat Boyacısı

Alüminyum Kaynakçısı İskele Kurulum Elemanı

Bacacı (Seviye 3) Kaynak Operatörü

Bacacı (Seviye 4) Makine Bakımcı (Seviye 3)

Betonarme Demircisi Makine Bakımcı (Seviye 4)

Betoncu Makine Bakımcı (Seviye 5)

Çelik Kaynakçısı Otomotiv Elektromekanikçisi

Direnç Kaynak Ayarcısı Otomotiv Mekanikçisi

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Otomotiv Montajcısı

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Panel Kalıpçı

Doğal Gaz işletme Bakım Operatörü Plastik Kaynakçısı

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Seramik Karo Kaplamacısı

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) Ses Yalıtımcısı

Duvarcı Sıvacı

Endüstriyel Boru Montajcısı Su Yalıtımcısı

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4) Tünel Kalıpçısı

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 5) Yangın Yalıtımcısı