-BELGESEL KAPAĞINDA TÜRK BAYRAĞINA TEPKİ NEW YORK (A.A) - 18.10.2010 - ABD'de ''Christian Action Network-Hristiyan Eylem Ağı'' adlı kuruluşun, internet sitesinde New York'ta 11 Eylül terör saldırılarında yıkılan ''İkiz Kuleler''in bulunduğu ''sıfır noktası''na iki blok ötede yapılması planlanan İslami Kültür Merkeziyle ilgili hazırladığı belgeseli tanıtım kapağında Türk bayrağını kullanması ABD'deki Türk toplumunda büyük tepkiye yol açtı. ''Hristiyan Eylem Ağı'' adlı kuruluşunun 28 Ekimde New York'ta galasını düzenlemeyi planladığı, ''Sacrificed Survivors-The Untold Story of the Ground Zero Mega-Mosque'' adlı 45 dakikalık belgeselde, 11 Eylül terör saldırılarında sağ kurtulanlar ve yakınlarını kaybedenlerin New York'ta büyük tartışmalara yol açan İslami Kültür Merkeziyle ilgili düşüncelerinin yer aldığı belirtiliyor. İçinde caminin yanısıra toplantı merkezlerinin de bulunduğu İslami Kültür Merkezinin yapımına karşı çıkan Amerikalı kuruluşun, ''PRB Films'' ile birlikte çektiği belgesel tanıtım kapağında, Dünya Ticaret Merkezi enkazında Türk bayrağını kullanması üzerine harekete geçen ABD'deki Türkler, ''www.christianaction.org'' web adresine protesto e-postaları yollayarak Türk bayrağına büyük saygısızlık yapıldığını belirtip bayrağın kapaktan kaldırılmasını talep ediyorlar. Kuruluşa gönderilen bazı e-postalarda, ''belgeselin DVD kapağında ve posterlerinde Türk bayrağı kullanılmasının cahillikten kaynaklanmıyorsa Türkiye ve Türkler'e karşı nefret duyguları ve ön yargılı davranmak anlamına geldiği, Türkler'in ve Türkiye'nin El Kaide ya da diğer hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olmadığı'' vurgulanarak Türk bayrağının kapaklardan kaldırılması talep edildi. Merkezi New York'ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Genel Başkan Yardımcısı Turgay Kadıoğlu konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bayrağının belgesel kapağında ve posterlerde kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumu protesto ettiklerini ve Amerikalı kuruluşa protesto mektupları yazılması konusunda üyeleriyle birlikte harekete geçtiklerini söyledi.