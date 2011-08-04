-BELGELERİ İNCELEYEBİLECEKLER İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun avukatlarının, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) verilen belgeleri inceleyebilecekleri bildirildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Aziz Yıldırım'ın avukatı Köksal Bayraktar, savcılık makamından TFF'ye verilen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ait belgelerin kendilerine de verilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, savcılığın bu belgeleri vermeyi kabul etmediğini, ancak belgeleri savcılık makamında uygun görülen bir yerde personel gözetimiyle okumalarına müsaade edildiğini söyledi. Avukat Bayraktar, önümüzdeki günlerde adliyeye gelerek belgeleri okuyacaklarını kaydetti. Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine de Bayraktar, Yıldırım'ın şeker rahatsızlığının devam ettiğini, anlaşılamayan bir şekilde tansiyonunun çıktığını ve revirde gözetim altında tutulduğunu söyledi. Mosturoğlu'nun avukatlarının da söz konusu belgeleri aynı şekilde inceleyebilecekleri bildirildi.