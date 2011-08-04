T24 LogoT24 Logo
Gündem

BELGELERİ İNCELEYEBİLECEKLER İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2011 21:22

-BELGELERİ İNCELEYEBİLECEKLER İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun avukatlarının, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) verilen belgeleri inceleyebilecekleri bildirildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Aziz Yıldırım'ın avukatı Köksal Bayraktar, savcılık makamından TFF'ye verilen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ait belgelerin kendilerine de verilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, savcılığın bu belgeleri vermeyi kabul etmediğini, ancak belgeleri savcılık makamında uygun görülen bir yerde personel gözetimiyle okumalarına müsaade edildiğini söyledi.  Avukat Bayraktar, önümüzdeki günlerde adliyeye gelerek belgeleri okuyacaklarını kaydetti.   Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine de Bayraktar, Yıldırım'ın şeker rahatsızlığının devam ettiğini, anlaşılamayan bir şekilde tansiyonunun çıktığını ve revirde gözetim altında tutulduğunu söyledi. Mosturoğlu'nun avukatlarının da söz konusu belgeleri aynı şekilde inceleyebilecekleri bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24