'Belgeleri bizzat okudum, soykırım yok'

Yıldız Yazıcıoğlu / T24



Başbakan Erdoğan, dün Washington’da Ermeni Diasporası’na, “Şu anda bizim Ermeni vatandaşlarla olan münasebetlerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Olay diasporaya gelince biraz farklı yansıyor. Temenni ederim ki buradaki yanlış yaklaşım da giderilir” mesajını verdi. Erdoğan, “belgeleri bizzat okuduğunu” belirterek “Osmanlı'nın Ermenilere soykırım uyguladığına kesinlikle inanmadığını” vurguladı.





Erdoğan, Başkan Obama ile görüşmesi sonrasında Johns Hopkins Üniversitesi’nde çoğunluğu gençlerden oluşan bir izleyici kitlesine hitap etti.

Erdoğan, buradaki konuşması sırasında Ermeni kökenli bir öğrenciye ait yazılı soruyu yanıtlarken Amerika’daki Ermeni Diasporası’na mesaj niteliği de taşıyan açıklamalar yaptı.





Erdoğan Türkiye açısından Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözülmesinin öncelik taşıdığını vurguladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabuluculuk işlevini Minsk grubunu oluşturan ABD, Fransa ve Rusya’nın üstlendiğini anlatan Erdoğan, 20 yıldır bu süreçte sonuç alınamadığına dikkat çekti.





'Karabağ çözümü, diğer sorunları da çözer'





Minsk üçlüsü tarafından Karabağ konusunda çaba harcanması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bu iş sıkı tutulursa, bir Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunu çözecektir, iki Türkiye Ermenistan arasındaki sorunu da çözecektir. Bunu Sayın Obama’ya da söyledim” dedi.





Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalizasyon sürecinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Biz bu işi bitirmenin samimi gayreti içindeyiz. Karşı tarafda olanlar da aynı samimiyeti gösterirse çözülmemesi için bir sebep yok” diye konuştu.

Türkiye’deki 170 bin Ermeni'nin önemli bir bölümünün vatandaş olmadan yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, bu nedenle Erivan ile İstanbul arasında hava taşımacılığına başlandığını anımsattı.





Ahtamar Kilisesi’nin restorasyonu gibi jest niteliğindeki adımlar atıldığını da dile getiren Erdoğan, “Şu anda bizim Ermeni vatandaşlarla olan münasebetlerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Olay diasporaya gelince biraz farklı yansıyor. Temenni ederim ki buradaki yanlış yaklaşım da giderilir” dedi.





'Belgeleri bizzat okudum, soykırım yok'





Erdoğan, Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı trajediye ilişkin bir soru üzerine “Belgeleri bizzat okuduğunu” belirterek “Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere yönelik soykırım yaptığına kesinlikle inanmadığını” vurguladı.











