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Belgeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2011 21:47

-Belgeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen ve 95 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında şüphelilerden ele geçirilen kimi belgelerin, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen belgelerin, PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK ile BDP arasındaki irtibatı gösterdiği öne sürüldü.  Bu işlemin bir suç duyurusu olmadığı da ifade edildi. 

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