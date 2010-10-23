-BELGELER TEHDİT OLUŞTURABİLİR WASHINGTON (A.A) - 22.10.2010 - Pentagon, WikiLeaks sitesinin Irak savaşıyla ilgili yayımlamaya hazırlandığı belgelerin "askeri birliklerle, Amerikalılarla iş birliği yapan Iraklılar için tehdit oluşturabileceğini" bildirdi. Pentagon Sözcüsü Dave Lapan, Pentagon'un, WikiLeaks sitesinin Irak savaşıyla ilgili yayımlayabileceği 400 bin gizli belgeyi saptadığını belirtti. Sözcü Lapan, bu belgelerin "askeri birimlerin sağladığı ham bilgiler olduğunu, stratejik analiz ve üst düzey istihbarat olmadığını" belirterek, belgelerin, "tutuklulara karşı gösterilen davranışlar, Amerikalı yetkililerle Iraklı siyasi yetkililer arasındaki konuşmalar, el yapımı bombalar ve 'taktik düzeydeki' operasyonları kapsadığını" kaydetti. Sözcü, "Bu belgelerin yayımlanması askeri birliklerle, Amerikalılarla iş birliği yapan Iraklılar için tehdit oluşturabilir" dedi. Bu arada WikiLeaks, Twitter'den yayımladığı mesajda, yarın Avrupa'da "önemli bir açıklama" yapacaklarını haber verdi. İnternet sitesi, bu açıklamanın Avrupa'da nerede yapılacağı ve konusunun ne olacağıyla ilgili bilgi vermedi.