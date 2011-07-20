-BELGELER ÖZEL ODADA MUHAFAZA EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince gönderilen 4 klasör belge, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstinye'deki merkez binasına ulaştırıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen belgeler, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından incelendi. Savcı Karaali'nin uygun gördüğü 4 klasör belge daha sonra TFF'ye polis nezaretinde gönderildi. Belgeleri taşıyan otomobil, İstinye'deki binanın otopark girişinden TFF binasına getirildi. Belgeler TFF'de, kamera sistemi ve şifreli giriş çıkışı olan bir odada muhafaza edilecek.