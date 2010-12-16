-BELGELER KAYSERİ BELEDİYESİNİN SİTESİNDE KAYSERİ (A.A) - 16.12.2010 - Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bazı belgeler, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yayımlandı. Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde, yolsuzluk iddialarında adı geçen Hacı Ali Hamurcu'nun emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerin yanı sıra emniyette alınıp cumhuriyet savcılığına gönderilen ifadenin 26 sayfa olduğunu gösteren tutanak yer aldı. İnternet sitesinde Hacı Ali Hamurcu'nun en son verdiği 3 sayfalık ifadeye de yer verildi. Hamurcu'nun önceki ifadeleriyle sonraki ifadelerinin çeliştiğini kabul ettiği belirtilerek, ''Bu sırada müdürüm belediyedeki üst düzey görevlileri suçlayacak olursan onların beni kurtarabileceğini söyledi. Bu nedenle, müdürümün bana söylememi istediği hususları gerçekmiş gibi anlattım. Zaten ifadeler karşılaştırıldığında birbiriyle çelişkili olduğu görülecektir. Hakkımdaki suçlamalardan kurtulmak için ve belediye üst düzey görevlilerinin bana yardımını sağlamak için bu ifadeyi verdim. Bu nedenle, önceki ifadelerimin gerçek dışı olduğunu belirtmek istiyorum'' dediği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yayımlanan belgeler arasında, Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirmesi, Teftiş Kurulu'nca Hacı Ali Hamurcu hakkında tutulan teftiş raporu ve ardından savcılığa yapılan suç duyurusu da bulunuyor. Sitede, sahte senet hazırlanarak şantaj yapılmak istenmesi çerçevesinde gelişen olayları gösteren suç duyurusu ve bilirkişi raporu gibi toplam 13 dosya da yer alıyor.