-BELGELER ABD DİPLOMASİSİNİ ETKİLEDİ WASHINGTON (A.A) - 08.12.2010 - Amerikalı yetkililer, Wikileaks belgelerinin sızması yüzünden bazı yabancı ülkelerin hükümetlerinin Amerikalı diplomatlar ve diğer yetkililerle temaslarını azalttığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Wikileaks belgelerinin ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerini raydan çıkarmayacağı mesajını defalarca dile getirmesine rağmen, hem ABD Dışişleri hem de Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, bazı yabancı hükümetlerin ABD ile olan temaslarını düşürdüğünü, güven sorununun yaşandığını ve ABD'nin dış ilişkilerinin zarar gördüğünü belirtti. Pentagon Sözcüsü Albay Dave Lapan, "Bireylerin ve hükümetlerin bizimle yaptıkları işbirliği ve bilgi paylaşımında bazı değişimler olduğuna dair işaretler var. Genel anlamda, işbirliğinde bir azalma mevcut" dedi. "Haber ve istihbarat kaynaklarının, ifşa olabilecekleri korkusuyla bilgi vermeyebilecekleri ya da hükümetlerin bilgi paylaşımı konusunda daha ihtiyatlı olabileceklerine dair endişeleri" dile getiren Lapan, "Derecesini ölçmek zor, ancak belgelerin ortaya çıkmasından kaynaklanan bir (ABD ile temaslardan) çekilme olduğuna ilişkin bir algı ediniyoruz" diye konuştu. Lapan, belgelerin yayımlanmasının "ABD'nin düşmanlarının işine yaradığını" belirterek, "Düşmanlarımızın bu bilgiyi kullanmakta olduğuna dair bilgimiz var, ancak taktiklerini tam olarak nasıl değiştirdiklerine dair ölçüm yapabilmek zor" ifadesini kullandı. -"BİLGİSAYARLARI DIŞARDA BIRAKIN"- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley de, Wikileaks belgeleri yüzünden Amerikan diplomatik personelinde büyük kapsamlı bir yeniden düzenlemeye gidilmesi yönünde planın bulunmadığını, ancak bazı durumlarda, yabancı hükümetlerin Amerikalı diplomatik kontaktlarına yeni bir şüphecilik duygusuyla yaklaştığını kaydetti. Wikileaks olayı yüzünden, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilecek temelde "bazı etkilerin" görülebileceğini kabul ettiklerini belirten Crowley, önceden daha fazla diplomatın yer aldığı bazı toplantılara şimdi daha az sayıda diplomatın katıldığını, en azından bir toplantıda, diz üstü bilgisayarların odanın dışında bırakılması yönünde ricada bulunulduğunu anlattı. -DİPLOMATLAR "CASUS" DEĞİL- Öte yandan, Dışişleri Sözcüsü Crowley, New York'ta Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında da Wikileaks'in hem ABD'nin hem de diğer ülkelerin çıkarlarına önemli zarar verdiğini ve yaşamları riske attığını belirterek, Amerikalı diplomatların, Washington'daki politika yapıcılara kendi bakış açıları ve değerlendirmelerini sunduğunu, ancak politikanın Washington'da yapıldığını yineledi. Diplomatların ABD'nin ulusal çıkarları için hizmet verdiğini ve onlarla gurur duyduklarını ifade eden Crowley, diğer ülkelerin diplomatlarının da aynı işi yaptığını kaydetti. Crowley, Wikileaks olayı yüzünden diplomatların çalışma tarzında bir değişikliğe gitmeyeceklerini kaydetti. Wikileaks belgelerinin yayımlanmasından ABD'nin sorumlu olduğu ve Amerikalı diplomatların "casusluk" yaptığı yorumlarını "saçmalık" olarak nitelendiren Crowley, bu diplomatların, ABD'nin politikası ve eylemlerine rehberlik edecek bilgileri toplama çabası yürüttüğünü kaydetti.