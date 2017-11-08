Belge soran polise çarpan motosikletli kamerada

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, kendisine belge soran polise bir anda gaza basıp çarpan ve sonrasında kayıplara karışan motosikletli, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Yaklaşık 1.5 ay önce meydana gelen olayda, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda bulunan horoz heykelinin yanına gelen bir motosikletli, cep telefonunu çıkararak selfi çekti. Bu sırada sürücünün yanına gelen trafik polisi Özcan Güler, motosiklette plaka olmadığını görünce belgelerini istedi. Bir anda gaza basan motosikletli, Güler\'e çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis memuru Güler, ciddi bir yara almadan kurtuldu. Çevredeki bir güvenlik kamerası ise o anları kaydetti. Motosikletiyle olay yerinden kaçarak izini kaybettiren sürücü aranıyor.

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